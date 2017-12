Corée du Nord: développement avancé de TEL et efforts en vue d’une capacité SLBM

La Corée du Nord semble se concentrer prioritairement sur le développement et la production de lanceurs mobiles de missiles balistiques (TEL: Transporter Erector Launcher) dont le programme semble très avancé.

D’après des études réalisés par l’Académie des sciences militaires de Pyongyang et basées sur des études des cas irakien (1991) et yéménite (2017), les lanceurs mobiles de missiles balistiques n’ont pas seulement plus de chances de survie à d’éventuelles campagnes aériennes ou terrestres de recherche-suppression mais rendent tout système d’interception ABM (défense anti-balistique) adverse totalement incapable à contenir la menace posée par l’usage de vecteurs balistiques lancés à partir de positions non déterminées et changeantes.

A ce programme s’ajoute l’allocation de ressources de plus en plus consistantes et c’est assez important de le souligner pour un pays aussi pauvre que la Corée du Nord, au développement de submersibles capables d’emporter et de lancer des missiles balistiques (SLBM). La flotte actuelle des submersibles de la marine nord-coréenne est obsolète mais pléthorique. Cependant, des images satellite confirment de plus en plus la construction de nouveaux submersibles plus grands que ceux actuellement en service. La Corée du Nord a déjà procédé à un essai SLBM à partir d’un submersible d’une classe inconnue et l’on sait que Pyongyang tient à posséder une capacité de dissuasion nucléaire basée sur un vecteur SLBM. Un véritable cauchemar pour les adversaires du Royaume ermite sous blocus depuis plus de 60 ans.

La faiblesse des capacités de l’aviation de guerre nord-coréenne, quoique des informations non encore confirmées font état de recherches visant à modifier spécifiquement un bombardier local dérivé du vieux Ilyouchine Il-28 pour le rendre capable de transporter des bombes non conventionnelles (atomiques) sont de plus en plus insistantes, a forcé les dirigeants nord-coréens à éviter les silos de lancement fixe et à développer une capacité asymétrique de seconde frappe ou du moins de frappe résiduelle en cas de destruction totale du pays (menace explicitement proférée par Washington).