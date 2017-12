La Désintégration du Yémen

L’assassinat, l’exécution ou l’élimination de l’ex-président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, par des éléments du groupe « Ansar Allah » (les partisans de Dieu/Houthis) après un bref bras de fer à Sanâa est non seulement un évènement majeur dans l’histoire tourmentée de ce pays mais risque sérieusement de l’entraîner dans un processus de désintégration territoriale irréversible.

Ali Abdallah Saleh commandait jusqu’à sa disparition la plus grande force militaire du pays, la fameuse Garde Républicaine. Cette force disposait non seulement des arsenaux de l’Armée yéménite dont les stocks de missiles balistiques, principalement des Scud B (R17) mais offrait aux rebelles Houthis un appui logistique que ces derniers ne pouvaient assurer.

Les Houthis accusent Saleh d’avoir suivi une stratégie visant à sauvegarder les ressources humaines et matérielles de la Garde républicaine au détriment des forces Houthis, toujours en première ligne contre les forces de la coalition Arabe menée par Ryad. A ces griefs nourris par l’ampleur des pertes humaines subies par les Houthis et les autres forces tribales montagnardes et très guerrières se sont ajoutés d’autres rancœurs tenaces liées à la répartition des richesses, le détournement des ressources et la corruption.

La structure et l’organisation de la Garde républicaine yéménite répond à un schéma très particulier reproduisant un précaire équilibre clanique et tribal au sein duquel l’influence du clan de Saleh et des chefs du Congrès populaire demeure assez importante. L’alliance tactique ou de circonstance de Saleh avec les rebelles Houthis du Nord, qu’il avait combattu de par le passé, a permis aux forces de la résistance yéménite, soutenue par l’Iran, de marquer des points dans sa confrontation avec la coalition Arabe menée par Ryad.

En ralliant des alliés encombrants dont l’agenda ne correspondait nullement aux objectifs politiques et encore moins à l’idéologie de l’ex-parti au pouvoir, Saleh avait fini par s’apercevoir qu’il ne pouvait lutter indéfiniment contre un ennemi aux moyens largement supérieurs et fort de l’appui sans réserve des puissances occidentales sans mettre en péril ses propres ambitions politiques ou encore celles de ses proches. La relation en dent de scie qu’il entretient avec Abdelmalek Houthi, le leader du mouvement guerrier issus des rudes montagnes du Nord et que l’Iran appuie devait tôt ou tard aboutir à une confrontation ouverte. Rien en effet n’unit les deux hommes, mis à part la nécessité de survivre et riposter à l’agression du grand voisin saoudien, perçu comme un pays infiniment riche et influent qui a non seulement marginalisé et appauvri le Yémen mais qui a fini par le bombarder.

C’est en prenant ses distances avec la faction d’Ansar Allah et en proposant d’établir un deal et de tourner une nouvelle page avec les saoudiens que Saleh était subitement devenu l’ennemi à abattre. Accusé de les avoir trompé ou trahi, les forces d’Ansar Allah ont encerclé Sanâa avant de s’accrocher avec les forces régulières de Saleh. En 24 heures, les combats entre les deux camps ont causé la mort de 270 partisans de Saleh (on ignore les pertes du camp opposé). Encerclé dans sa résidence et soumis à un début de pilonnage au mortier et à l’artillerie, Saleh et ses proches partisans tentèrent de sortir en convoi. C’est sur la route de Sehnane qu’ils furent rattrapés par des technicals Houthis. C’est à ce point que les versions divergent: Saleh a t-il succombé à l’échange de tirs ou a t-il été exécuté à la mitrailleuse après avoir été capturé?

D’après les images diffusées sur les réseaux sociaux et montrant la dépouille de Saleh, il semble que l’ex-homme fort du Yémen ait eu le lobe occipital et le cervelet pulvérisés par l’impact d’un projectile balistique de calibre moyen (probablement 7.62X39 mais un projectile de mitrailleuse PKM de 7.62X54R n’est pas à écarter si l’on exclut l’exécution au moyen d’un pistolet). Il aurait également reçu d’autres balles dans le dos. Dans tous les cas de figure, Saleh aurait été abattu à bout portant par derrière et non de face.

Ironie du sort, Saleh a survécu à deux guerres civiles particulièrement meurtrières, de nombreuses tentatives d’assassinat, une révolution hybride dans le cadre du « printemps Arabe » durant lequel il avait survécu in extremis à l’explosion d’une bombe dans une mosquée et, enfin, deux ans d’une très féroce agression saoudienne soutenue par l’ensemble de l’Occident pour finir abattu par de simples montagnards Houthis avec lesquels il s’était allié.

Le Yémen de l’après-Saleh va connaître une reconfiguration de toutes les alliances tribales et claniques, un affaiblissement de l’influence iranienne car elle n’aura prise que sur les tribus des montagnes du Nord, l’éclatement des forces de la résistance, l’émiettement du pays déjà divisé en trois (la scission traditionnelle entre le Nord et le Sud, la zone tribale et les zones sous occupation), avec comme principaux enjeux l’allégeance des forces régulières encore valides et si les confédérations tribales soutenant le clan Saleh vont rallier le gouvernement fantoche pro-saoudien du président Mansour Hadi ou non.

Cette nouvelle donne sert également de prétexte à Ryad pour accroître sa pression militaire et continuer la destruction d’un pays pauvre où la famine et les épidémies risquent de déclencher un désastre humanitaire sans précédant.

La disparition de Saleh marque donc la fin de la résistance politique au Yémen. Les Houthis auront toutes les peines du monde à faire face à la fois à l’Arabie Saoudite et aux tribus yéménites et resteront confinées dans leurs fiefs montagneux. C’est pour cette raison que les iraniens feront tout pour s’assurer le contrôle des forces de la Garde républicaine, afin de maintenir les lignes d’approvisionnement et la logistique. Une tâche qui s’annonce ardue sinon impossible vu la complexité extrême des alliances tribales au Yémen et lesquelles n’ont jamais vraiment coïncidé avec les clivages confessionnels.

Un autre État-nation du monde arabe est en train de se désintégrer dans la violence. En face, les saoudiens peuvent jubiler. Ce que leurs bombes surpuissantes et leurs mercenaires n’ont pu réaliser, une simple ruse politique l’a fait: l’unité du Yémen a non seulement volé en éclats mais ce pays risque d’être le théâtre de conflits sans fin pour très longtemps.