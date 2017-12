Sur les Smartphones nord-coréens

Pour les quelques rares gogos qui doutent encore qu’il n’y a pas de smartphones en Corée du Nord. Fallait faire quelques recherches très simple sur le net.

La Corée du Nord produit ses propres smartphones, tablettes tactiles et laptops.

Je publie ici cette vidéo en réponse à un mail assez virulent et au ton très condescendant, parsemé de connotations anti-asiatiques (carrément racistes) selon lesquelles l’Asiate est génétiquement un individu incapable de se battre ou de produire quoi que ce soit par lui même…(terrible comme certains préjugés ont la peau dure!) et me critiquant de m’intéresser à « un pays ravagé par une famine terrible causé par le grand méchant Kim Jong un, la seule personne en surpoids dans les parages (il a du tout bouffer) et qui ne possède même pas un seul téléphone portable »(…)

Bon, il faut parfois utiliser un brin de bon sens dans la vie: un pays, certes reclus et en autarcie, qui fabrique des missiles balistiques à propulsion solide et qui arrive à les envoyer dans l’espace dispose forcément d’une solide base industrielle et technologique.

Je commence un peu à en avoir marre de ce genre d’inepties.