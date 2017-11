Le Grand Jeu se déplace en Afrique

Après avoir sécurisé le grand corridor stratégique reliant le plateau iranien à la mer Méditerranée, afin d’éviter une désintégration de la Syrie en tant qu’État-nation et la propagation du chaos jusqu’aux marches méridionales de la Russie, Moscou s’est à peu près assuré l’usage de bases aériennes et navales en Égypte (Accord) et en Algérie (aucun autre choix possible) afin de contenir le foyer de tension libyen, prétexte à un remake du chaos irakien en Afrique du Nord et au Sahel.

Des compagnies privée spécialisées dans la sécurité et des armées de mercenaires voient dans la Libye un nouvel eldorado doté d’un très riche potentiel pour l’expansion de leurs activités. Il est tout à fait remarquable qu’un président d’un pays européen, en l’occurrence la France, dont le rôle aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni dans la destruction de la Libye n’est plus à démontrer, se mette à évoquer une possible intervention militaire sur les côtes de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, quelques heures seulement après que la très controversée compagnie Academy (Ex-Blackwater) ait annoncé son intention de s’y installer.

Cette véritable armée privée, la plus puissante dans le domaine, et dont les méthodes très peu orthodoxes en Afghanistan, en Irak, en Somalie et au Yémen lui valent de très nombreuses critiques, vient d’être partiellement acquise par le géant Monsanto. Dans ce contexte, Emmanuel Macron vient de se transformer en simple VRP de corporations multinationales ou transnationales n’ayant aucun intérêt commun avec les populations françaises. Vous l’avez compris. Ce gars là roule pour des intérêts privés extra-français.

Le prétexte avancé pour une possible intervention en Libye est le traitement dégradant réservé aux migrants clandestins africains en transit en Libye par les réseaux de passeurs libyens, le plus souvent liés aux milices que l’OTAN a armé et soutenu lors de la guerre en Libye en 2011. Ces réseaux ont bâti des fortunes colossales en Libye et ailleurs grâce à cette véritable économie informelle.

En réalité, les pays de l’Otan veulent intervenir militairement en Libye pour deux raisons essentielles:

Primo: les deux gouvernements rivaux installés en Libye ne contrôlent, au mieux que 10% du territoire libyen et ne parviennent plus à contenir les puissantes confédérations tribales libyennes que l’Otan a marginalisé après 2011.

Secundo: Le retour des Gaddafi sur la scène politique après la vraie fausse libération de Seif Al-Islam Gaddafi par les Zentène a amorcé une nouvelle dynamique politique et militaire dans une Libye où deux gouvernement s’affrontent sur un terrain dominés par d’autres milices plus ou moins indépendantes, des villes libres, des potentats locaux dotés de forces armées, de mercenaires étrangers et d’aventuriers. Or, il n’est pas question pour l’Otan que la Libye se stabilise à court ou moyen-terme car ce cas de figure aura un impact sur la situation au Sahel, théâtre d’une autre opération de propagation du chaos.

L’instabilité en Libye et au Sahel (toute la bande s’étendant de la corne de l’Afrique à l’Atlantique) sert d’outil géostratégique à Washington et à ses alliés afin de contenir d’éventuelles puissances régionales, même alliées (Algérie, Égypte, à titre d’exemple) mais surtout à éliminer la pénétration chinoise en Afrique.

Après son succès indéniable au Levant, Moscou s’invite sur les plates-bandes de l’empire en Afrique pour contrer la pression de l’Otan en Europe orientale. Un beau match en perspective.