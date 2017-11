Sinaï : Attaque contre des officiels dans une mosquée, plus de 200 morts

Au moins 230 personnes ont perdu la vie dans une série d’attentats combinés et hautement coordonnés ayant visé une mosquée au Sinaï et ce, en pleine prière collective hebdomadaire du vendredi.

Ces attentats sont survenus malgré la mise en place de mesures de sécurité exceptionnelles et d’un contrôle draconien par l’ensemble des forces de l’ordre et de sécurité égyptiennes.

Un groupe d’hommes lourdement armés a mené un assaut sur les environs et l’enceinte de la mosquée très peu de temps après un attentat à la bombe. La cible ? Le préfet et les responsables civils et militaires se trouvant à l’intérieur de la mosquée avec un impressionnant dispositif sécuritaire pour y accomplir la prière du vendredi. Ces détails sont classés secret défense et aucun média égyptien n’a été autorisé à en parler. Officiellement, les terroristes s’en sont pris à des fidèles musulmans dans une mosquée.

La télévision égyptienne a fourni à l’instant un premier bilan faisant état de 155 morts.