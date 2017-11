Qui détient le pouvoir réel en France? (Débat)

Qui détient actuellement le pouvoir réel en France?

La réponse à cette question pose, sui generis, une véritable problématique que ni les théoriciens du Droit constitutionnel, ni les spécialistes des sciences politiques ou encore les adeptes des systèmes politiques comparés ne peuvent résoudre sans aborder de sérieux écueils conceptuels et analytiques.

Si on exclut d’emblée les pseudo-analyses conspirationnistes basées sur des explications holistiques à connotation idéologique, il semble qu’il existe réellement deux France officielles: la première est celle des apparences et du droit, il est représenté par un président faisant depuis quelques années de pantin et d’un bicaméralisme de façade où le côté sombre des affaires n’est jamais loin; la seconde est celle d’un pouvoir en filigrane, opaque, souvent occulte, restreint, puissant et n’ayant aucun compte à rendre à la population mais plutôt à des pouvoir étrangers comme celui des Saoud, des Al-Thani ou des Nahyane.

C’est ce pouvoir occulte qui tisse une véritable toile d’araignée en Afrique, ou plus précisément au sein des pouvoir africains néocoloniaux ayant un passé commun avec la France et communément appelée Françafrique.

Il existe donc bien un État profond en France.

Comment le définir? Quelle est sa structure générale? Comment fonctionne t-il? Quelle est sa relation avec le monde des affaires et les multinationales? Quelles sont les sources de sa légitimité si elle existe? Comment façonne t-il l’opinion ou choisit-il ses VRP? Comment gère t-il la chose politique en France? Quel est le rôle exact de l’appareil sécuritaire visible? Exerce t-il un rôle de régulation socio-politique? Quid de « la police politique »? Comment contrôle t-on les dissidents? Le rôle du Net? Quel est lien entre l’État profond et la criminalité organisée? Comment l’État profond a t-il pu recruter des pseudo-djihadistes et les envoyer en Syrie ou en Irak dans le cadre d’une stratégie internationale dictée par une ou des puissances tierces? Qui décide in fine d’éliminer moralement ou même physiquement un citoyen français en dehors du cadre légal? Pourquoi le champ audiovisuel français est-il si restreint en terme de représentation (on évoque une coterie fermée)? quelles sont les limites de la liberté d’expression en France en cette année 2017? Pourquoi allonge t-on la durée de vie de la 5ème République alors que cette dernière aurait du disparaître au profit d’une sixième République? Quel est le lien réel que la France entretient avec les pays du Maghreb? Avec le pays du Sahel? Quel est le rôle exact de la France dans le dispositif défensif post-Otan que préparent les États-Unis d’Amérique pour la période 2019-2049 ? Qui manipule le champ politique? Qui décide réellement?

Le débat est ouvert et totalement libre. A vos commentaires.

Censure interdite!