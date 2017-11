Désertion d’un soldat nord-coréen

La défection d’un conscrit de l’Armée du Peuple de la République Démocratique de Corée (Corée du Nord) à bord d’une variante du véhicule 4X4 UAZ 469 doté d’un moteur 2.4 développant une puissance de 72 CV a donné lieu à une poursuite insolite au niveau de la zone démilitarisée (DMZ) au cours de laquelle le soldat, grièvement atteint, fut secouru par des soldats de la République de Corée (Corée du Sud).

Le véhicule semblait évoluer assez lentement malgré les efforts supposés de son conducteur.

A priori, le conscrit n’était pas armé et assurait la fonction de conducteur suppléant au sein d’une unité de gardes-frontière composée essentiellement de conscrits du contingent assurant le service militaire obligatoire, dont la durée minimale est de 60 mois quand un conscrit ne commet pas de faute professionnelle significative.

Dans la vidéo, prise par les forces US et mise en ligne sur le net, les soldats du Nord ouvrent le feu sur le déserteur avec des fusils Type 58 avant que deux d’entre-eux tentent de le poursuivre hors du territoire. Un soldat nord-coréen semble avoir hésité à franchir la ligne de démarcation.

La désertion ou la fuite en situation de guerre est punie par la peine de mort immédiate (peloton d’exécution ad hoc en cas de capture ou tirs à volonté ordonnés par un commissaire politique ou l’officier en charge le plus proche lors de la poursuite).

Le soldat, atteint à six reprises et gisant inconscient, a été difficilement récupéré par des soldats de l’Armée sud-coréenne.

Peu d’informations sont disponibles sur cet incident même si la presse de Corée du Sud insiste sur la prise en charge médicale de ce soldat et focalise longuement sur les conditions inhumaines ou atroces sévissant en Corée du Nord, une thématique récurrente de la propagande du Sud et de son allié US.

Du côté de Pyongyang, c’est toujours le silence même si la blogosphère chinoise laisse déjà entendre que cette défection est en relation avec une histoire sentimentale compliquée, aggravée par le bizutage et des suspicions de non loyauté à l’idéologie de l’Armée.