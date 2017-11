Des recherches militaires en Antarctique

Les États-Unis continuent de mener des recherches militaires interdites en Antarctique en violation du Traité de 1961.

Ces activités ont connu une recrudescence constante depuis la découverte en 2012 de nouvelles galleries souterraines contenant des sources thermales dans laquelle évoluait une forme de vie microbiologique adaptée aux températures extrêmes.

Des satellites tentent de sonder depuis des décennies ce qui se cache sous les neiges de ce continent mystérieux.

L’US Air Force et d’autres branches restreintes appartenant au renseignement militaire US organisent depuis des années en Antarctique une sorte de baptême pour leur personnel. Ce baptême incluant une course à pied a lieu une fois par an.

La dernière et unique opération militaire US en Antarctique remonte aux années 1946-1947 et s’était soldée par un échec.

L’opération Highjump visait officiellement à tester le matériel et les unités de combat dans des conditions de froid extrêmes pour une future confrontation avec l’URSS et l’établissement d’une base permanente (Little America).

