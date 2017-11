Bush aurait voté Clinton, le système vs Trump

​L’ex-président George H.W. Bush, un pourri fini et un toutou du système profond, aurait voté pour Hillary Clinton, la femme la plus corrompue de l’histoire des États-Unis, lors de l’élection presidentielle de 2016.

Un républicain qui vote démocrate. Il y a anguille sous roche pour celui qu’on présente, avec le taré de son fils, comme « The Last Republicans »(les derniers républicains).

« The Last Republicans » est le titre d’un recueil d’entretiens de Mark Updergrove, qu’on présente comme un historien (un historiographe de la dynastie Bush ?) dont le lancement est prévu à partir du 14 novembre 2017. Certains extraits de cet ouvrage ont déjà été publiés sur le site web de CNN ( Chicken Cable News Network).

On y apprends que les crétins Bush père et fils, n’aiment pas Donald Trump, que Bush père, 93 ans, aurait qualifié de « vantard ». Son rejeton de W, président débile et simiesque, aurait réagi ainsi à la candidature de Trump : « intéressant…ne durera pas !« .

Bon jusque là ça va. Le fond est atteint lorsque M. Updegrove souligne que :

« George Bush a grandi en pensant au plus grand bien de tous. Donald Trump est manifestement narcissique. Ça fait partie de sa marque de fabrique. Et cette marque est l’antithèse de la marque Bush »

Le fond est atteint.

Ainsi donc la dynastie Bush est présentée comme un modèle d’altruisme et de vertu en opposition à un Donald Trump narcissique et incontrôlable.

Les Texans n’ont jamais piffé les New yorkais. Mais de là à nous présenter les Bush comme des parangons de vertus alors qu’à eux seuls ils ont accumulé assez de crimes de guerre pour être passibles d’un deuxième tribunal de Nuremberg…Messieurs Dames on se fout carrément de nos gueules !

Hillary Clinton souffre de troubles psychiatriques liés à la mégalomanie. Elle croit avoir perdu les élections par la faute du Kremlin alors qu’elle a reçu des pots-de-vin et corrompu la Convention démocrate. C’est l’enfant gâtée d’une faction puissante de l’État profond et pour elle, l’avis de l’Américain moyen n’existe pas. Pour des raisons inconnues, l’État profond a choisi de jouer en laissant un magnat de l’immobilier et une grosse gueule de la télé-réalité atteindre la Maison Blanche. Ils l’ont eu dans le baba…le gars s’est montré beaucoup plus intelligent qu’on le croit. Il se permet même le luxe mortel de jouer avec l’État profond.

Entre les Bush et Clinton d’un côté et Trump de l’autre, le choix est vite fait : Donald Trump en ressort grandi. Du coup on comprends mieux les raisons ayant motivé ses actions depuis son investiture et les réactions ridicules de ses opposants depuis le premier jour de sa présidence.

On a presque envie de défendre Donald Trump.









