Des métamorphoses d’Isis

En Égypte, les forces armées, pléthoriques et relativement bien équipées, font face depuis des mois à ce qu’il faut bien qualifier de véritable armée rebelle opérant principalement dans la péninsule du Sinaï.

Ces organisations terroristes se revendiquant de la franchise douteuse « État Islamique » n’ont pas réussi jusqu’ici à s’emparer de la moindre agglomération urbaine ou péri-urbaine du pays mais continuent à infliger de lourdes pertes aux forces de la police et de l’Armée.

La dernière attaque qui a coïncidé avec la 75ème commémoration de la bataille décisive d’Al-Alamein (1942) a causé la mort d’une trentaine de soldats et de policiers égyptiens.

Au pays d’Isis, l’ex-Isis (acronyme anglophone pour Daech) n’a pu s’implanter qu’au nord du Sinaï. En partie grâce à un complexe système clientéliste tribal couplé sur les réseaux du narco-trafic et de la contrebande. Assez curieusement, cette guérilla n’inquiète nullement les israéliens même si le vieux complexe nucléaire de Dimona est à la portée de ses multiples roquettes.

En réalité, les égyptiens ont besoin de ces groupes pour se redéployer militairement dans la péninsule du Sinaï et passer outre certaines disposition de l’Accord de Camp David. En face, les israéliens, qui ont noyauté le moindre groupuscule « djihadiste » dans la région, ont intérêt à maintenir la tension et drainer les ressources égyptiennes dans un conflit de basse intensité (les images des combats montrent toutefois une véritable guerre) et garder la main haute dans le vaste jeu de manipulations sous-tendant le phénomène islamiste armé et dont l’apogée fut l’émergence de l’organisation de l’État Islamique en Irak et au Levant.

C’est pour cette raison que les israéliens demeurent assez confiants dans la gestion de leur flanc Sud et restent terrifiés par l’évolution de la situation sur leur flanc septentrional (Syrie-Liban), où ils ne contrôlent plus rien.

L’armée égyptienne est une des premières armées d’Afrique. Ses méthodes sont très expéditives et s’encombrent très peu de la moindre considération morale. Ceci ne lui a pas permis d’éradiquer ou d’exterminer cette menace émergente ni à empêcher une éventuelle jonction des radicaux du Sinaï avec les groupes armées de Libye et du Sahel, un scénario assez probable sur le court terme lorsque on constate l’échec total de l’Europe au Sahel et la persistance du chaos en Libye.

