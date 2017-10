L’un des meilleurs commandants militaires syriens tué à Deir-Ezzor

Plus de 104 généraux sont morts depuis le début de la guerre en Syrie. La plupart appartiennent aux forces armées syriennes, mais également une douzaine relevant du Corps des Gardiens de la Révolution iranienne, un corps d’élite des forces armées iraniennes et pas moins de deux généraux russes dont un Général-Major (Général de Corps d’Armée).

Le dernier officier général tué au combat en Syrie est une véritable légende sur les réseaux sociaux favorables à Damas. Commandant de la redoutable 104ème brigade de la Garde Républicaine de l’Armée Arabe Syrienne (AAS), le général Issam Zahreddine est mort à Deir-Ezzor, qu’il vient d’investir avec ses hommes, lors du passage de son véhicule sur une mine antichar (version officielle).

L’homme est non seulement une légende en Syrie et en Irak mais l’un des officiers généraux les plus capables ayant émergé du tourbillon destructeur de la guerre en Syrie. Ses méthodes expéditives sont controversées, y compris au sein du commandement mais il est devenu le cauchemar de l’organisation terroriste connue sous le titre pompeux d’État Islamique et du groupe terroriste Al-Nusra- et ses nombreux avatars- soutenus par Washington.

Rien ne prédisposait ce druze né en 1961 à Souweida à devenir l’un des meilleurs officiers de l’armée syrienne, délaissant l’organisation classique des corps de bataille inspirée par le modèle soviétique par un modèle allégé et interarmes d’une extrême mobilité et bénéficiant d’un accès prioritaire au soutien aérien.

Ce général a été la terreur de Daech et d’Al-Nusra à Homs, Alep, Damas et Hama. Sa dernière opération fut l’assaut réussi contre Al-Mayadeen sur l’Euphrate.

Publicités