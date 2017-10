La Salade Catalane

Le silence est parfois sonore. Le silence absolu n’existe pas.

Un proverbe nippon affirme que ceux qui savent ne parlent pas et que ceux qui ne savent pas parlent.

J’ai toujours adhéré à cette maxime. Jusqu’au jour où j’ai découvert un étrange dilemme: que vaut tout l’amoncellement de données, d’expériences et d’informations qu’une personne acquiert durant des années s’il n’y a aucun partage? Rien.

Je me suis tu ces dernières semaines pour deux raisons et non des moindres: d’un côté, une épée de Damoclès pendulait dangereusement (très) bas au dessus de ma tête; d’un autre, le contexte général actuel annonce l’ère de la censure brutale universelle. Des sites et des blogs sont en train d’être supprimés à la pelle dans presque tous les pays du monde habité.

Trêve du politiquement correct ou de la langue de lichen. Venons en aux faits.

J’ai suivi avec une attention à peine soutenue les derniers évènements en Catalogne, dont l’irrédentisme multiséculaire a fini par aboutir à une déclaration formelle d’indépendance pour l’instant suspendue dans une Espagne membre à part entière (et fier de l’être) de l’Union européenne et de l’Otan. A vrai dire, je n’ai jamais eu d’avis tranché sur cette question.

Examinons un peu cette histoire d’un angle purement déterministe:

Une éventuelle République de Catalogne, peuplée de presque 8 millions d’habitants sera à coup sûr une puissance navale en Méditerranée occidentale, d’autant plus qu’elle sera toujours un membre à part entière de l’Otan. Cependant, elle maintiendra des rapports encore plus compliqués avec le Royaume d’Espagne dont elle est issue mais également avec la République française dont relève une partie du pays catalan (le jacobinisme français pur et dur ne reconnaîtra jamais la moindre revendication autonomiste dépassant le strict statut culturel).

Sur le plan international, Une Catalogne indépendante aura des relations diplomatiques assez tonitruantes avec les pays de l’Amérique latine et certainement difficiles avec les pays du Maghreb (Afrique du Nord) dont les liens avec la péninsule ibérique ont toujours été primordiaux.

Par dessus tout, une éventuelle réussite du séparatisme catalan dans un monde où l’on ne jurait que par l’intégration des grands ensembles, sera un signe d’encouragement aux mouvements similaires sommeillant en Europe occidentale et en Afrique du Nord: Écosse, Yorkshire, Bretagne, Bavière, Flandres, Languedoc, Corse, Piémont, Le Rif et la Kabylie pour ne citer que les plus connus encore que certains cas comme celui de la Kabylie pose réellement un cas d’école paradoxal: c’est la seule région au monde ayant des revendications autonomistes vis à vis d’un pays dont elle englobe la capitale politique administrative (caricaturalement c’est la capitale qui veut se séparer du pays qu’elle gouverne!)

Que penser alors de cette salade catalane?

C’est du côté de Madrid qu’il faut chercher l’erreur. Les réponses du Gouvernement espagnol furent pour le moins inadaptées et désastreuses en termes d’image et de relations publiques. On sait tous certes que l’Espagne, à l’instar d’autres pays européens, n’a jamais été propice aux concepts démocratiques et d’ailleurs, la démocratie ou du moins la variante de démocratie imposée à l’Espagne est assez récente (période post-franquiste). Toutefois, cette propension « génétique » à l’autoritarisme ne peut justifier les réponses apportées aux initiatives indépendantistes catalanes. Encore une fois dans l’histoire de l’Espagne, Madrid s’est entièrement appuyée sur Séville, Grenade, Valence, Huelva, Cordoue, les îles Canaries, les Baléares et les enclaves nord-africaines de Ceuta et de Mellila pour mater les catalans. Cela rappelle trop de souvenirs historiques ravivant le passé troublé des différentes Communautés formant aujourd’hui le royaume d’Espagne, uni jadis par la défaite de l’Émirat de Grenade et la chute de sa capitale en 1492.

Intégration ou atomisation?

Une chose est sûre pour l’instant. L’Espagne moderne vit une de ses plus graves crises politiques depuis la terrible et atroce guerre civile de 1936.

L’ibérique est un être passionnel, fier et fougueux. Cela peut mener à des dérives extrêmes.

En attendant, le monde est déjà en pleine dérive.

