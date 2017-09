Les forces US en Syrie ont participé à l’assassinat du général Russe Valery Asapov 

La décision russe de dévoiler les positions précises des forces spéciales US en Syrie est intervenue après la mort, au combat, du général de corps d’armée Valery Asapov, l’un des principaux conseillers militaires russes en Syrie.

Selon des sources syriennes, Asapov aurait été visé par les forces spéciales US fournissant le soutien logistique à l’État Islamique, une organisation terroriste internationale créée par les puissances hostiles à la Syrie et l’Irak pour servir de force supplétive dont l’objectif est de propager le chaos et la terreur au Moyen-Orient.

Asapov avait adressé de multiples rapports à sa hiérarchie à Moscou, se plaignant tout particulièrement du rôle néfaste joué par les États-Unis et Israël dans le soutien multiforme de l’Etat Islamique ou Daech ainsi qu’une myriade d’autres groupes terroristes en Syrie.

Dans un de ses rapports transmis à Moscou, Asapov avait souligné que tant qu’Israël n’est pas formellement dénoncé comme principal belligérant dans la guerre en Syrie, celle-ci continuera malgré presque 94 000 sorties aériennes des forces aérosptiales de la fédération de Russie dans ce pays.





