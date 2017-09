Les menaces de Washington renforcent la coopération entre Pyongyang et Téhéran

Kim Jong-un n’apprécie nullement le sobriquet de « Rocket man » (homme-fusée) que vient de lui coller Donald Trump.

Furieux, Kim envisage sérieusement de faire exploser une bombe H d’une puissance supérieure à 500 kilotonnes (0.5 GT) dans l’atmosphère au dessus de l’océan Pacifique, bien loin de son territoire.

Cette option est prise très au sérieux par Pékin. « Il le fera ! » estiment des officiels chinois.

Un essai atmosphérique est bien prévu dans le programme de développement des capacités de dissuasion de la Corée du Nord.

Reste à déterminer le lieu de cet essai périlleux : au dessus de la fosse des Mariannes ? Plus au nord, à 1500 ou 2000 kilomètres au large des côtes orientales du Japon ? Non loin des îles aléoutiennes et donc de l’Alaska ?

En attendant, Pyongyang est en train d’intensifier et d’élargir ses liens de coopération avec l’Iran et la Syrie, deux autres pays dans le collimateur de Washington.

Le récent essai par l’Iran d’un missile balistique de portée intermédiaire « Khoramshahr » a vu une présence accrue de techniciens et de militaires nord-coréens.

Outre un traditionnel « échange de compétences » dans le domaine nucléaire et balistique, la Corée du Nord et l’Iran tentent actuellement de développer conjointement un missile de croisière supersonique.

Indubitablement, les pressions US sur Pyongyang ont paradoxalement renforcé la coopération entre les deux pays asiatiques.

