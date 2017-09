Reprise imminente des faux attentats en Europe

Le Département d’État US a lancé une alerte « terrorisme » en évoquant les récents attentats ayant eu lieu en Europe mais pas en Russie et ailleurs. Cette alerte est le prélude à une reprise imminente des opérations clandestines noires visant à maintenir et faire perdurer une tension psychologique sur les populations d’Europe occidentale.

Cela signifie également que la réserve des candidats aux actes désespérés et à bas coût susceptibles d’avoir un fort impact médiatique, est à nouveau disponible et mobilisable.

La stratégie de la tension permet d’attiser certains clivages tout en fournissant une base plus ou moins légale à une suppression plus ou moins déguisée des libertés individuelles au profit de l’appareil securitaire de l’État.

C’est un nouveau front ouvert non pas contre les adversaires connus et perçus comme tel par le système mais contre les citoyens de pays membres de l’Alliance Atlantique de plus en plus rétifs ou imperméables à la propagande et au discours dominants. Un phénomène inquiétant au plus haut point certaines élites et qui n’a rien à voir avec une quelconque influence russe ou chinoise sur les cerveaux de personnes dotés d’une capacité de jugement critique.

Il faut donc s’attendre à quelques manifestations de type aléatoire impliquant des individus pris d’une soudaine envie de tuer.

False flag alert !

