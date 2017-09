Corée :  Pyongyang ordonne la poursuite des essais balistiques et nucléaires 

La Corée du Nord continue le développement de ses capacités balistiques en dépit ou plutôt à cause du vote d’un énième train de sanctions (blocus) au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.

Pyonyang a ordonné de nouveaux essais de missiles pour tenter de maîtriser les technologies impliquées dans la phase de ré-entrée en atmosphère.

Les tirs de missiles suivent depuis très peu de temps une trajectoire de plus en plus allongée et non plus verticale comme ce fut le cas jusqu’au tir du Hwasong (Mars) 12.

L’objectif déclaré de la Corée du Nord, une petite nation quasiment sans ressources, est de pouvoir atteindre Washington avec des missiles nucléaires en réponse à la menace nucléaire US.

