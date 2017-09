Mecanisme de l’eternel endettement

Ce documentaire, partie 2, fait suite à la partie 1 publié sur le site de Dominique.

https://dodomartin.wordpress.com/2017/08/30/la-haute-finance-criminelle-et-luciferienne-ronald-bernhard/

Ronald Bernard explique les principes de l’eternel endettement, et du trés troublant ESM, Mécanisme de Stabilité Européen. Comment ceux qui ont le pouvoir -entre 8.000 et 8.500 personnes – s’arrangent pour rester au sommet de la pyramide, et ceux qui sont en bas, y resteront. Il explique qu’accéder au sommet est impossible. Le coeur de tout ce dispositif c’est la Banque des Regléments Internationnaux -où Bank for International Settlements BIS-. Celle ci suit les ordres des 8.500 plus puissants, ordonne aux Banques Centrales Mondiales, les gouvernments s’executent. Le restant n’est que baratin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements

