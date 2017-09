Pyongyang célébre la réussite du programme « Mars »

La Corée du Nord vient de célébrer la réussite du tir du MRBM Mars-14 par l’émission de timbres commémoratifs.

En coulisses, Pyongyang a demandé des explications sur l’acheminement d’une aide humanitaire jamais délivrée émanant d’un pays d’Afrique via le Vietnam en soulignant que des cargaisons de pâtes alimentaires pourraient constituer une alternative acceptable de substitution.

En dépit d’un train de sanctions internationales, d’un blocus et un véritable embargo financier, économique, commercial, diplomatique et bancaire, plus de 38 pays dans le monde continuent d’aider de diverses manières la Corée du Nord.

