le Chengdu J-10C intéresse l’Iran et le Pakistan

Un chasseur multirôle chinois à poussée vectorielle Chengdu J-10C volant à très basse altitude entre des vallons. Cet appareil de quatrième génération propulsé par un réacteur russe Saturn AL-31N (le même équipant l’excellent Sukhoï Su-27) et doté d’un radar local Type 1473 à impulsion Doppler peut engager quatre cibles simultanément sur un rayon de 100 kilomètres intéresse au plus haut point l’Iran et le Pakistan.

