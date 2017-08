Leçons de la guerre en Syrie: des hélicoptères d’attaque évoluant à 500 km/h

Les hélicoptères de combat actuels sont trop lents pour être réellement efficaces sur un champ de bataille moderne.

C’est l’une des premières leçons de l’engagement fort spectaculaire des hélicoptères d’attaque Mil Mi-24 « Hind », Mil Mi-28 et Kamov Ka-52 « Alligator ».

Les russes travaillent actuellement sur un prototype basé sur le Mil Mi-24 portant le sigle PSV dans le cadre d’un programme dénommé SKOROST (vitesse en russe). Le but de ce programme est d’augmenter la vitesse de croisière des hélicoptères d’attaque de 210 km/h , en moyenne, à 450 km/h avec des pointes pouvant dépasser les 500 km/h.

L’utilisation intensive de l’hélicoptère en Afghanistan et en Irak par les américains ou en Côte d’Ivoire ou au Mali par les européens n’a pas donné lieu jusqu’ici à une remise en question de l’usage tactique de cette arme.

Pourtant, le nombre d’hélicoptères perdus en Afghanistan ou en Irak est assez important.

Contrairement aux occidentaux dont les hélicoptères évoluaient en l’absence ou après la suppression des moyens de défense aérienne de l’adversaire supposé, les hélicoptères russes sont intervenus en Syrie contre un ennemi doté de puissants moyens de défense anti-aérienne (canons AA de tous calibres, manpads Strela et Igla, missiles SAM S-125 ou même S-200 dans certains cas précis) et pratiquant des tactiques de combat en essaims concentrant une puissance de feu constante et tournoyante sur différents points de l’adversaire.

Les hélicoptères russes engagés en Syrie survolaient parfois à une altitude trés basse et en tournoyant un ennemi armé de redoutables canons ZU 23 mm, s’exposant ainsi aux tirs d’armes légères, d’armes lourdes, de roquettes RPG, d’obus d’artillerie et de mortier, et, dans des cas précis, un engin explosif aérien improvisé.

Une chose que leurs homologue US n’ont jamais osé faire depuis l’attaque menée par 34 hélicoptères AH-64 Apache Longbow contre la brigade Medina en Irak et à l’issue de laquelle les américains furent stupéfaits de constater que la totalité des hélicoptères engagés ont été touchés par les projectiles de l’adversaire.

Les américains ont choisi d’augmenter la portée des armes embarquées afin de mettre l’hélicoptère hors de portée des armes ennemies.

Les russes ont opté, par expérience directe, d’augmenter la vitesse de leurs chars volants pour réduire le temps d’attente et renforcer la manoeuvrabilité au dessus du champ de bataille.

