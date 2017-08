Corée du Nord: cap sur les programmes Mars et Polaris

Confrontée à une stratégie adverse d’étranglement économique et financier particulièrement cruelle et inhumaine en plus d’incessantes provocations militaires simulant une attaque nucléaire de grande envergure contre ses villes, la Corée du Nord n’a d’autre choix possibles que de poursuivre les tirs de missiles, la conception de nouveaux moteurs à propergol solide et la production de nouvelles ogives nucléaires.

Contrairement à ce que rapportent les médias des pays hostiles à la Corée du Nord, Kim Jong-un a non seulement démontré sa rationalité mais également une certaine capacité à la planification stratégique et la flexibilité pragmatique que ses adversaires ne veulent pas reconnaître soit par pur mépris, soit par orgueil.

Ironie du sort, l’aveuglement idéologique des administrations Clinton, Bush et Obama, chantant hypocritement les louanges d’une fausse liberté et d’un concept biaisé de la démocratie, s’est avéré bien plus liberticide, totalitaire, dangereux et contre-productif que l’idéologie officielle (de façade) en vigueur à Pyongyang.

A l’instar de son grand-père Kim Sung-il auquel il ressemble, Kim Jung-un ne se fait aucune illusion quant à la nature véritable des « monstres » belliqueux d’en-face. Il sait par dessus tout qu’un Traité de paix est la dernière chose qu’ils veulent.

Le sort funeste réservé à des pays ayant accepté de désarmer ou à se défaire de leurs armées (Irak, Libye) ou encore l’assaut systématique mené contre des pays jugés hostiles à Washington (Serbie, Syrie, Venezuela) a convaincu Pyongyang de l’impossibilité de négocier avec le diable.

Reste la dissuasion nucléaire et conventionnelle.

Lors d’une visite à l’Académie des sciences de la défense, Kim Jong-un a ordonné la poursuite du développement de la série des missiles balistiques Hwasong ou Hwaseong (Mars) ainsi que celle, trés prometteuse, des Pukkuksong (Polaris).

On sait fort peu de choses sur les programmes d’armement de la Corée du Nord.

Pyongyang poursuit les recherches pour la conception locale d’un nouveau sous-marin capable d’emporter jusqu’à trois missiles balistiques SLBM du type Pukkuksong-1, avec pour objectif de créer une capacité de seconde frappe asymétrique.

En parallèle, la marine nord-coréenne cherche à se doter d’un nouveau submersible d’attaque plus performant afin de remplacer les 72 submersibles actuellement en service et dont la technologie est obsolète.

La lutte contre les satellites adverses en orbite basse serait l’une des priorités de Pyongyang. Un des programmes en cours implique l’usage de missiles emportant des bombes à neutrons en orbite basse. Un autre focalise sur l’utilisation de systèmes lasers basés au sol.

Une priorité est actuellement accordée à l’équipement individuel des forces spéciales nord-coréennes. On évoque la création de nouvelles branches spécialisées.

