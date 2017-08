Greenpeace appelle le Gouvernement britannique à interdire les exportations de plomb tétraéthyl vers l’Algérie

Greenpeace a appelé le Gouvernement britannique à bannir les exportations de produits contenant du plomb tétraéthyl à l’Algérie, le seul pays au monde oú cette substance hautement toxique est encore autorisée.

L’usine Innospec Ltd., filiale d’une firme U.S basée au Cheshire, est probablement la dernière à fabriquer des additifs pour carburants à base de plomb tétraéthyl ou TEL, une substance interdite en Europe et en Amérique du Nord en raison de sa trés haute toxicité pour l’homme, a affirmé que la majorité des pays de la planète ont interdit le plomb tétraéthyl à l’exception de l’Algérie, pays qui continue toujours à importer des additifs pour carburants à base de cette substance.

L’arrêt des importations algériennes de TEL permetterait le démantèlement de l’usine d’Innospec en Grande-Bretagne mais les britanniques affirment que « les communications passent mal » avec la partie algérienne.

Le TEL est connu pour sa haute toxicité mais surtout son impact trés nocif et irréversible sur le développement cognitif du cerveau et pour induire de graves troubles comportementaux, en liaison avec des manifestations d’une violence extrême.

Publicités