Yémen: Vers une confrontation entre Saleh et les Houthis

Depuis 2015, Les anciens alliés de circonstance ont tenu tête avec une rare ténacité à la coalition militaire arabe menée par Ryad et fortement soutenue par l’ensemble des pays occidentaux mais il semble que rien ne va plus entre les forces régulières fidèles à l’ex-président Ali Abdallah Salah et les milices Houthis.

La tension monte entre les deux ennemis jurés de Ryad et de Washington, notamment à la périphérie sud de Sanâa, où les partisans de Saleh célèbrent le 35ème anniversaire de la création de leur parti.

Les deux alliés s’accusent mutuellement de négocier clandestinement avec l’ennemi au détriment de l’autre.

Saleh a longuement combattu les Houthis lorsqu’il était à la tête de l’État, sans résultat décisif, avant de s’allier avec eux pour combattre l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et leurs alliés (Égypte, Soudan, Maroc, en plus d’armées privées occidentales) dans une guerre désastreuse pour l’ensemble des pays de la région.

Le Yémen a été renvoyé à l’âge préhistorique mais malgré ses équipements fort onéreux, la coalition Arabe menée par Ryad a non seulement lamentablement échoué à atteindre le moindre objectif initial de cette campagne mais a exposé le territoire saoudien à des incursions des montagnards Houthis ainsi qu’à des tirs de missiles balistiques de courte portée tirés par les forces de Saleh.

Une éventuelle confrontation entre les deux alliés ne fera que compliquer davantage la situation humanitaire catastrophique dans ce pays mais a trés peu de chance d’offrir un avantage stratégique aux Saoudien car Saleh est connu pour sa capacité à se battre sur deux fronts à la fois comme il l’avait fait lors de la guerre civile de 1994 tout en nouant des alliances assurant l’équilibre tribal interne.

Il est également trés probable que l’Iran et la Syrie tenteront une mission de bons offices pour réconcilier les deux principales forces s’opposant à Ryad et ses alliés dans le pays.

Cependant, force est de constater qu’après deux années d’une guerre terrible, il risque de n’y avoir aucun enjeu pour aucun des belligérants engagés. Mise à part l’effondrement patent de la stabilité en péninsule arabique.

