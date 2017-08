France: État d’alerte maximal

Signe d’une extrême nervosité des autorités française suite à l’infiltration avérée en France de membres de la cellule terroriste ayant frappé à Barcelone: un Mirage 2000 de l’Armée de l’Air a accompagné durant 15 minutes un avion de la compagnie low cost Jet2 assurant la liaison entre Malaga (Andalousie-Espagne) et Birmingham (Royaume-Uni) lors de son passage dans l’espace aérien français.

Un site spécialisé a affirmé que le Mirage 2000 a été dépêché pour intercepter le vol LS1204 suite à une interruption des communications avec l’appareil. Jet2 n’a pas confirmé cette information et a demandé des explications à ce sujet à l’autorité française compétente de régulation du trafic aérien.

Au sol, de la frontière espagnole jusqu’en Bretagne, les autorités sont en alerte maximum pour tenter de retrouver non pas deux éléments (un Imam radical et un certain Younes AbouYaquoub, un faux pseudonyme) mais un groupe de soutien composé d’une dizaine d’individus revenus en Europe fort aigris du sort qu’a connu le Djihad Otanien au Levant et prêts à tout pour se venger de leurs anciens employeurs.

