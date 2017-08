La Corée du Nord se prépare à réagir aux provocations militaires U.S

La Corée du Nord se prépare à réagir face aux provocations militaires U.S.

Pyongyang a envoyé des émissaires à Pékin pour avertir la Chine d’une trés probable riposte de type militaire face au maintien des exercices militaires US avec la Corée du Sud.

Le vol de bombardiers stratégiques US de type B-52H Stratoforteress, Rockwell B-1B Lancer et Northrop Grumman B-2 Spirit à proximité des frontières de la Corée du Nord est jugée comme un acte hostile insupportable par Pyongyang rappelant les souvenirs traumatisants des bombardements stratégiques de la Guerre de Corée (1950-1952).

Ces exercices, prévues du 21 au 31 août 2017, verront la participation de 30000 militaires américains et plus de 50000 militaires sud-coréens en plus de dizaines de milliers de civils dans un simulation de guerre contre la Corée du Nord.

Pyongyang a toujours réagi à ce genre de provocations par des essais nucléaires, des tirs de missiles ou de solides échanges de tirs d’artillerie avec la Corée du Sud.

Ces exercices provoquent en général de trés violentes manifestations anti-américaines en Corée du Sud.

La Chine et la Russie ont appelé à la suspension des exercices militaires US en péninsule coréenne en échange de l’arrêt des tirs de missiles balistiques ou de tests nucléaires nord-coréens. Une initiative soutenue par l’Allemagne mais rejetée par Washington.

Publicités