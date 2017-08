Charlottesville, Paris, Nice ou Londres, un commanditaire unique derrière l’usage de voitures bélier

L’usage d’une voiture bélier fonçant sur la foule à Charlottesville rappelle dans son mode opératoire des incidents similaires ayant eu lieu en Europe.

Le modus operandi, simple et brutal, ne laisse aucun doute sur les commanditaires de ces actes chaotiques ou anarchistes. Les exécutants peuvent donc être des immigrés ou des réfugiés issus de pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient aussi bien que des libéraux démocrates extrémistes US ou encore des suprémacistes de la droite ultra. Tous sont manipulés comme de vulgaires objets jetables. Les commanditaires restent les mêmes.

