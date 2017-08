Corée du Nord: Washington menace les pays africains

Washington a menacé les pays africains récalcitrants à condamner la Corée du Nord ou à participer au blocus mondial imposé à ce pays d’Asie du Nord-est.

Lors d’un débat à sens unique organisé par le Département d’État et auquel ont été invités les représentants de pays africains accrédités aux USA, un officiel américain a utilisé un langage digne de l’époque des gangsters en s’adressant à une audience aussi médusée que tétanisée…

Sur un ton menaçant et moralisateur, le responsable US a asséné une longue série d’injonctions aux africains : »Nous vous surveillons…Nous vous poursuivrons…vous devez condamner la Corée du Nord maintenant et couper tout lien avec ce pays sous peine de terribles conséquences…Vous devez réduire vos liens diplomatiques [avec la Corée du Nord] et procéder à l’expulsion immédiate de leurs diplomates sinon… »

A croire que les gens du Département d’État ont non seulement jamais entendu parler de ce foutu concept de « souveraineté » mais qu’en sus, ils considèrent l’Afrique comme une vaste plantation de canne à sucre régie par des coups de fouet…

