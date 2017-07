Comme prévu, la Corée du Nord lance un nouveau missile dans l’espace

Comme nous l’avons prédit dans notre billet précédant, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique dans l’espace. D’après la NHK japonaise, le missile Nord-Coréen aurait atteint une altitude de plus de 3000 kilomètres.

Ce tir était prévu pour le le 27 juillet, jour commémorant l’armistice de la guerre de Corée (27 juillet 1953) mais a été retardé de quelques heures pour des raisons inconnues. Des sources chinoises anonymes affirment, sans étayer leurs propos, que Pyongyang aurait eu des consultations préalables avec des officiels chinois avant le tir.

L’agence de presse Yonhap de la Corée du Sud s’est contentée de rapporter qu’un « missile non identifié » a été tiré à partir de la Corée du Nord.

Selon une source militaire russe, le missile tiré par Pyongyang depuis un site de lancement situé à Tongchang-dong serait un IRBM (Intermediate Range Ballistic Missile) ou missile balistique de portée intermédiaire et il aurait parcouru une distance de 732 kilomètres.

De toute évidence, ce tir constitue la réponse la plus directe de Kim Jong-un à la Chambre des Représentants US qui vient de voter, contre toute logique rationnelle, de nouvelles sanctions visant la Russie, l’Iran et la Corée du Nord.

Quelques heures avant cet énième essai balistique de la Corée du Nord, la République Islamique d’Iran a procédé au tir d’un missile balistique de type « Simorgh » (Phénix).

