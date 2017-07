La Corée du Nord poursuit son armement nucléaire

Comme prévu, Pyongyang a totalement ignoré l’offre de Séoul sur une reprise des négociations de paix.

Pour la Corée du Nord, tant que les armes nucléaires tactiques US sont disséminées en Corée du Sud et au Japon, et tant que Washington ne veut aucunement entendre parler d’un Traité de paix et poursuit ses menace d’annihilation nucléaire de la Corée du Nord, il n’y aura aucune négociation sur quoi que ce soit.

La Corée du Nord poursuit avec une extrême frénésie ses programmes d’armement nucléaire, balistique et conventionnel en se dotant d’une académie des technologies militaires et spatiales.

L’arsenal atomique supposé de Pyongyang est passé de deux bombes atomiques à 78 bombes en l’espace de quelques années. C’est le deuxième pays non membre du club des cinq puissances nucléaires reconnues à avoir une cadence de production d’ogives nucléaires aussi élevé après le Pakistan (+20 têtes par an).

Publicités