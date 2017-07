Syrie: les sanctions européennes cachent mal le retour en force de l’armée syrienne

L’Union européenne vient d’imposer des sanctions supplémentaires visant des militaires et des scientifiques syriens pour, tenez vous bien, leur implication présumée dans une supposée attaque chimique…Bref le bla-bla habituel qui n’accroche plus grand monde.

Plaisanterie à part, ces sanctions assez ridicules surviennent au lendemain d’un fait majeur, totalement passé sous silence par les médias occidentaux et arabes pro-atlantistes: l’aviation syrienne mène depuis une semaine des raids sur Deir Ezzor et Riqqa, en territoire syrien mais également en dehors des frontières puisque des avions d’attaque syriens sont intervenus au Liban (Arsal), en Irak et aux confins de la Turquie.

Outre les raids visant les rebelles, des intercepteurs syriens continuent à sonder régulièrement les défenses de la base britannique d’Akrotiri (Chypre)…

Certaines bases aériennes reprises aux hordes terroristes sont à nouveau opérationnelles. Des dizaines d’avions légers d’entraînement Albatros L39 modifiés pour l’attaque au sol ont repris leurs activités à Kuwairess.

L’aviation syrienne n’est pas la seule branche des forces armées à accroître ses activités malgré plus de six années de conflit. La marine vient d’acquérir une douzaine de bâtiments de surface dont des vedettes lance-missile.

De quoi grincer les dents de ceux qui ont décidé la guerre en Syrie.

Il est tout à fait normal dès lors que l’Union fasse semblant d’imposer des sanctions, sans trop y croire d’ailleurs…

