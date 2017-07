l’USS George H.W. Bush à Haïfa, prélude d’une nouvelle phase du conflit

L’arrivée du porte-avions USS George H.W Bush près du port d’Haïfa en Israël/Palestine occupée confirme des informations selon laquelle les dirigeants israéliens estiment désormais que l’évolution de la guerre au Levant constitue un danger existentiel pour Tel-Aviv

La destruction de Daech à Mossoul, l’échec total et humiliant d’une tentative militaire US de s’implanter en Syrie méridionale, la récurrence des accrochages israélo-syriens au Golan et le réajustement de l’ensemble des alliances internationales antérieures à la guerre en Syrie ont fini par persuader l’Etat profond US et Tel-Aviv de la nécessité de passer directement à l’offensive contre Damas au lieu de s’appuyer sur leurs troupes mercenaires « djihadistes ». Ce serait une première.

Cependant, ce déploiement répond à une nouvelle posture russe et iranienne, menaçant tout nouvel interventionnisme US en Syrie d’une riposte « adéquate ».

Les jours qui viennent seront chauds…

Publicités