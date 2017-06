Cyberguerre mondiale en cours entre les USA, la Russie et la Chine ou la Première Cyberguerre Mondiale

Si la définition d’une guerre mondiale est du ressort des historiens, il ne fait désormais aucun doute que nous vivons en pleine guerre mondiale non déclarée échappant aux formes usuelles définissant le conflit classique.

Pour certains observateurs, nous sommes en plein milieu d’une troisième guerre mondiale qui aurait débuté en 2011 avec les opérations hybrides de changement de régime dans le monde Arabe.

D’autres estiment qu’elle a commencé en 2003 avec l’invasion de l’Irak.

Nous estimons pour notre part que cette guerre d’un genre nouveau a débuté en 1991 avec la deuxième guerre du Golfe.

Ce qui semble certain est que nous vivons en ce moment même la première cyberguerre mondiale.

Ce premier conflit mondial dans le domaine du cyberespace coïncide avec une guerre économique et financière d’une extrême férocité visant la Russie et l’Iran en premier lieu et une véritable guerre civile américaine 2.0 contenue pour l’instant au sein de l’appareil d’Etat US.

Après la guerre économique totale dont les effets dévastateurs affectent des centaines de millions de personnes , voici venu le temps des offensives cybernétiques globales.

Les capacités de cyberguerre de plus de 70 gouvernements sont actuellement en action dans le cadre d’attaques croisées entre les Etats-Unis d’Amérique, soutenues par ses alliés OTAN et hors-OTAN, la Russie, l’Iran, la Chine et d’autres pays.

Publicités