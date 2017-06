Palestine: des colons israéliens extrémistes s’en prennent aux oliviers… 

L’ONG Rabbins pour la Paix vient de dénoncer la destruction par des colons israéliens de 45 oliviers par mesure de représailles dans un champ palestinien à Burin, en Ci-Jordanie.

Cet acte, sacrilège dans la région mediterranéenne, aurait été perpétré par des individus de la colonie voisine de Ytzhar, peuplée majoritairement d’illuminés intégristes tellement extrémistes que le New York Times, réputé très pro-israélien, l’a qualifiée de colonie de « radicaux ».

Une pierre avec une inscription en hébreu signifiant « vengeance » ne laisse aucun doute sur les motivations des assaillants.

Peu d’études sociologiques sont autorisées en Israël pour évaluer le lien entre la proliferation de colonies artificielles et l’aliénation de leurs occupants, voire leur déshumanisation. Mais il semble évident que ce type de structures hideuses, sans âme et basé uniquement sur la spéculation foncière sans fin et le crédit, sans mentionner la spoliation initiale des terres aux palestiniens, est en train de créer un environnement hautement criminogène, majoré par un double enfermement ethnique et idéologique.

Ci-dessous, un modèle de colonie israelienne montrant l’absence totale de toute dimension humaine dans la construction d’espaces de vie justifiant plus une certaine politique demagogique et la spéculation immobilière et foncière. Un modèle qui tend à s’exporter un peu partout, y compris par des pays arabes hostiles à l’expansionnisme sioniste.

