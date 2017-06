Le drone Yabhon United 40 (Smart Eye 2) testé depuis une année en Algérie

Sous le nom de code « Al-Jezaïr 54 », le drone Yabhon United 40 (Smart Eye 2) subit une longue série de tests depuis une année en Algérie.

Le Yabhon United 40 est un drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) développé par la compagnie ADCOM Systems, basée aux Emirats Arabes Unis (EAU) destiné à l’évaluation du champ de bataille, la surveillance, la reconnaissance, le renseignement, le contrôle des frontières, l’aide humanitaire ou encore la communication (relais) et d’autres missions spéciales.

D’une longueur de 11.25 m et pouvant atteindre une vitesse de 220 kilomètres par heure, le Yabhon United 40 peut rester en vol pour une durée de 5 jours.

L’Algérie recherche depuis des années à se doter de drones de tous types pour la surveillance et la défense de ses frontières avec la Libye, un pays détruit par l’OTAN en 2011 et subissant depuis cette date un chaos total menaçant l’ensemble de la région d’Afrique du Nord et le Sahel.

Les Etats-Unis d’Amérique ont refusé à deux reprises la livraison de drones à l’Algérie.

Les militaires algériens seraient très intéressés par la version armée du Yabhon United 40, pouvant être équipée de missiles Air-Sol « Nimrod » ou bien l’excellent missile Sud-Africain « Mokopa ».

Publicités