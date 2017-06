Le déclin tactique d’Al-Tanf

Ce qui se passe en Syrie méridionale sera non seulement étudié dans les académies militaires mais constitue désormais un cas d’école consacrant moins un bouleversement tactique qu’on basculement majeur marquant le déclin total de la première puissance militaire au monde dans le domaine de la tactique.

À Al-Tanf, les forces US déployées au sein d’une base servant officiellement à mettre sur pied des troupes rebelles, furent stupéfaites par la célérité et l’efficacité des tactiques d’encerclement utilisées par des unités « allégées » des forces armées syriennes.

À trois reprises consécutives, les troupes rebelles et des unités US subirent des revers tactiques face aux troupes syriennes et durent battre en retraite en sollicitant un appui aérien. L’intervention, à trois reprises consecutives, des A-10 et des F-18 permit certes de stopper les manoeuvres d’enveloppement des troupes syriennes mais ne put empêcher la mise en pièces d’une unité d’élite rebelle dénommée Maghawir Al-Sahra (les commandos de choc du désert) par l’armée syrienne.

Les forces syriennes dépêchées sur les lieux ne disposaient pas de couverture aérienne et manquaient cruellement de DCA, la raison pour laquelle plus de 88 soldats ont été fauchés par les projectiles en uranium appauvri des Warthog US dès le premier passage.

Cependant, une contre-offensive conduite par les rebelles et les bérets verts de la CIA très peu de temps après les bombardements US a été mise en échec par les syriens.

Certaines unités syriennes, excédées par les pertes subies lors des interventions aériennes US, ont vite débordé sur les flancs rebelles et ont réussi l’une des plus parfaites manoeuvres​ d’encerclement du conflit. Les rebelles et avec eux des forces US et britanniques se sont retrouvés piégés et ne durent leur salut qu’à une très énergique intervention russe auprès des syriens.

Le Pentagone à reconnu le rôle crucial de la Russie dans « l’apaisement à Al-Tanf ».

Malgré trois interventions aériennes US, les rebelles ont perdu plus de 1300 hommes lors des tentatives visant à briser le siège ou à contre-attaquer. Les pertes US, jamais reconnues, sont classées secret defense.

Cette situation dramatique a amené le Pentagone à déployer en urgence des systèmes de lance-roquettes multiples à Al-Tanf. Il s’agit du redoutable HIMARS (High Mobility Multiple Advanced Rocket System).

A Al-Tanf, les militaires US ont été pratiquement incapables de faire face au sol à des unités syriennes aguerries certes mais ne disposant d’aucun soutien aérien (une politique délibérée de Moscou visant à éviter toute escalade avec Washington). En trois confrontations avec les syriens, les forces spéciales US combattant aux côtés des rebelles, se sont à chaque fois retrouvées encerclées sans autre possibilité d’être sauvées que par l’appui aerien.

Damas a saisi cette opportunité pour pousser jusqu’à la frontière irakienne tandis que du côté US, on évoque sans trop de bruits des sanctions à l’égard de certains chefs militaires accusés d’incompétence.

