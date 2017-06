Londres se rapproche de Téhéran

Sauf volte-face de dernière minute et a moins que ce ne soit un autre stratagème, le gouvernement britannique est en train de se rapprocher de la République Islamique d’Iran via des canaux officiels et officieux.

Tandis que la France et la Turquie semblent en perte de repères face au profond bouleversement en cours, les britanniques n’ont pas trop attendu pour opter pour de nouvelles alliances perçues comme impossibles. La politique étant l’art du possible, Londres semble revenir au pragmatisme.

Une géopolitique des alliances émergentes est en train de prendre forme sur les ruines en flammes de l’ordre ancien.

Les médias européens sont en retard d’une révolution.

Publicités