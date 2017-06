Crise du Golfe: Doha sollicite en extrême urgence une médiation algérienne

Alors que le Koweït tente une médiation entre l’Arabie Saoudite et le Qatar, ce dernier vient de solliciter en extrême urgence la médiation d’Alger dans le conflit extrême qui déchire le Conseil de Coopération de Golfe.

On ignore pour l’instant la réaction d’Alger dans un contexte aussi délicat et non moins dangereux, car le moindre faux pas ou la suspicion d’être en faveur d’une des deux parties sont susceptible d’entraîner de très sérieuses représailles sur les plans économique, militaire et diplomatique.

Publicités