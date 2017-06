Le CCG est terminé

Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) est terminé. Sur instigation de l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unies (UAE), le Bahrein, l’Egypte de Sissi et le gouvernement fantôche mis en place par Ryad au Yémen ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar.

Le Qatar est accusé par ces pays de menacer la stabilité régionale, de soutenir le terrorisme, d’intervenir dans les affaires internes du Bahrein voisin et d’être hostile aux intérêts égyptiens.

Cette évolution extraordinaire est l’aboutissement d’une profonde rivalité géopolitique entre l’Arabie Saoudite et le Qatar, notamment lors des opérations hybrides visant le changement de certains régimes arabes lors du printemps arabe. Une rivalité entretenue par l’Etat profond US et Londres pour contenir un éventuel rapprochement avec l’Iran. Mais l’impact d’une telle décision sera dévastateur pour le projet d’une création d’un OTAN islamique que l’on peut considérer mort et enterré.

L’isolement du Qatar continuera jusqu’à la survenue d’un putsch, soit un changement de régime favorable à la Maison des Saoud. Dans la foulée, certains pays européens comme la France auront non seulement perdu un marché capital pour leur industrie d’armement mais de substantiels revenus générés par une corruption colossale ayant profité en premier lieu à la majeure partie du personnel politique au pouvoir depuis 2009.

En arrière-plan, le conflit entre Ryad et Doha est tribal et sectaire et concerne en premier lieu la confrérie maçonnique des frères musulmans, longtemps soutenue par le régime Obama et dont le clergé Wahhabite (une secte déviante de l’Islam au pouvoir en Arabie Saoudite) veut s’en débarrasser par tous les moyens possibles.

De tous les pays ayant rompu leurs relations avec Doha, c’est l’Egypte qui risque le plus de préjudices. Transformé en véritable pays vassal de l’Arabie Saoudite, voire en un simple exécutant de ses basses oeuvres (Libye, Yémen), Le Caire vient juste de bloquer des dizaines de milliers d’expatriés égyptiens au Qatar et s’aliéner une grande partie de sa population dont les sympathies à l’égard de l’opposition sont encore vivaces.

L’effondrement du Conseil de Coopération du Golfe intervient à un moment crucial dans l’histoire du Moyen-Orient marquée par l’établissement d’un continuum stratégique de l’axe Damas-Téhéran-Moscou s’étandant désormais du plateau iranien jusqu’à Beyrouth. Il intervient également alors qu’une véritable guerre civile feutrée fait rage en Occident entre deux factions rivales au point d’ébranler la vieille et perfide Angleterre.

Londres peut toujours s’agiter et créer de faux attentats terroristes pour appeler au muselement d’Internet sous prétexte de combattre la propagande du terrorisme islamique alors que les revues numériques et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont produites par des boites de communication professionnelles proches des services de renseignement de Sa Majesté suivant de juteux marchés de gré à gré…

L’agence de presse officielle Aamaq (Profondeurs) de l’organisation terroriste DAECH publie une revue conçue par des infographistes ayant travaillé pour The Economist ou le Wall Street Journal…

Il semble bien que les piliers du dôme de la terreur commencent à s’effondrer.

