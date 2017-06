Vers l’implosion du CCG

Après l’Union européenne, laquelle est quasiment finie, c’est le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) qui est menacé d’implosion sur fond d’un terrible affrontement sectaire et tribal entre Ryad et Doha.

Cette haine entre les deux très influentes pétromonarchies à atteint des limites jamais atteintes jusqu’ici: reniement généalogique, haine sectaire, rivalité tribale, chauvinisme exacerbé et volonté évidente de mise à l’index, voire l’excommunication​ de l’autre.

Impliqué dans deux conflits militaires majeurs, l’un au Nord de la péninsule arabique et couvrant toute l’ancienne Mésopotamie et le Levant jusqu’au littoral méditerranéen ; l’autre au sud de la peninsule, dans l’ancienne Arabia Felix et jusqu’à la Corne de l’Afrique, Ryad s’est radicalement engagé dans le chemin de la guerre à outrance et ne supporte plus la moindre critique à l’égard de ses choix stratégiques.

Doha pour sa part vient de saisir les limites de son pari sur des pays comme le Royaume-Uni et la France, dans sa guerre hybride visant les régimes Arabes hostiles au capitalisme.

Malgré des dizaines de milliards de dollars d’aide déguisée en contrats d’armement et des investissements directs, Londres et Paris se sont promptement aligné sur le plus offrant, en l’occurrence l’Arabie Saoudite. La fin de l’administration Obama a également porté un coup de frein aux ambitions démesurées de l’Emirat.

La création d’un OTAN Musulman sous l’égide de Ryad semble compromise par un tel degré d’animosité opposant l’ensemble des pays Arabes.

Publicités