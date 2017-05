Le maquereau de Macron est le même qui a lancé Sarkozy et Hollande

Une chose est certaine: le maquereau attitré du pusillanime Emmanuel Macron, « élu » ou désigné président de la République française lors d’un simulacre élaboré déguisé en scrutin présidentiel classique, est le même ayant propulsé ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande à la tête de l’État.

À croire que ce faiseur de roi (mais en est-il vraiment un?) semble privilégier des tarés ou plutôt des personnes pusillanimes atteintes du syndrome d’Asperger ou de la maladie de Gilles de La Tourette.

La France n’a plus de guerriers à sa tête depuis pas mal d’années. Mais aller jusqu’à recourir à un nabot puis un illuminé et les faire suivte par un autre excité de la tête dont on ne connait presque rien mis à part une perversion, ne relève en rien d’une certaine image de la France et encore moins de sa grandeur passée.

Des petits. Voilà ce qu’ils sont. Ces petits minables travaillant pour de tierces parties sans foi ni loi dont le seul objet de culte se résume au profit le plus sordide ont piraté mon beau pays pour lequel j’ai sué sang et eau en pataugeant dans la boue au milieu de la jungle ou en usant mes espadrilles au djebel.

Je suis trop vieux pour aller dans un goulag mais assez expérimenté pour déceler la valeur d’un homme. Ce Macron n’en a point. Encore faut-il qu’il soit homme. Ce dont je doute fort.

Ils nous emmerdent à longueur de journée. Je les emmerde et je ne salue aucun d’eux. Qu’ils crèvent !

Jean, un guerrier oublié d’une France révolue.

Publicités