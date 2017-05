Afrique du Nord: Le Rif commence à secouer le joug

Le réveil du Rif, une région où vit l’une des populations les plus guerrières de toute la planète et où fut proclamée une République indépendante du 1 février 1923 jusqu’au 27 mai 1926, présidée alors par le mythique leader Abdelkrim El Khattabi, grand guerrier devant l’éternel, commence à inquiéter sérieusement les puissances européennes. Ces dernières feront tout ce qui est possible de faire pour éviter toute alternative possible au statu quo en Afrique du Nord et maintenir le statut du Royaume du Maroc en l’état, c’est à dire dans une position de vassalité.

Malgré l’intégration des élites rifaines dans les circuits de l’économie marocaine, il aura suffit d’un grave dérapage policier dont a été victime un vendeur d’espadon dans la ville d’Al-Hoceima pour rallumer la flamme d’un esprit rebelle toujours aussi vivace et qui ne s’est jamais accommodé avec une monarchie fort corrompue et vendue aux puissances arabes et occidentales.

Apparemment, après le cataclysme libyen et l’effondrement étatique ayant affecté la région sahélo-saharienne, l’Afrique du Nord est vouée à de très grands bouleversements géopolitiques à quelques kilomètres des côtes méridionales de l’Espagne.

