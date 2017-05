Les militaires jordaniens s’opposent à toute aventure militaire en Syrie

Des généraux jordaniens ont exprimé pour la première fois leur totale opposition au Roi sur une éventuelle intervention en Syrie aux côtés des forces rebelles soutenues par des forces occidentales et arabes hostiles à la Syrie.

La fronde a débuté lorsque les chefs des divisions blindées ont refusé et c’est un fait rarissime, de prendre part à des exercices conjoints avec des forces US et britanniques au Nord du Royaume, dans une région adjacente avec le Sud de la Syrie.

Cette opposition est partagée par les chefs des forces aériennes et ceux des redoutables forces spéciales, pour qui il est absolument hors de question que la Jordanie se batte pour Israël.

« Vous voulez vraiment sacrifier la Syrie pour le bénéfice exclusif d’Israël?! » se serait exclamé le Chef d’état-major des forces royales jordanienne en présence du souverain. Un autre responsable militaire a souligné qu’il lui est impossible d’avaliser l’envoi des unités blindées jordaniennes à l’abattoir en Syrie tandis qu’un autre s’est interrogé sur la finalité de sacrifier la Syrie pour Israël. « Qu’ils y aillent seuls [à propos des Anglo-Américains] dans cette aventure hasardeuse jouer aux Allenby (en référence au général Edmund Allenby) , ils s’enliseront cette fois dans un marécage sans fin! » a lancé le chef des opérations spéciales.

Cette attitude tranchée des chefs militaire du Royaume Hachémite affaiblit un peu plus la position d’un Roi accablé par d’énormes pressions internationales contradictoires, une terrible crise économique et faisant face à de formidables défis géopolitiques marqués par l’effondrement de l’ensemble des équilibres géostratégiques de la Mer Noire à la Mer Rouge et de l’Euphrate à la Méditerranée orientale.

L’affaiblissement du Roi de Jordanie inquiète au plus haut point Washington.

Les experts militaires jordaniens suivent avec attention les efforts israéliens visant à sécuriser la partie du Golan sous occupation israélienne, à travers notamment la construction, à un rythme effréné, d’un mur de défense avec la Syrie dans le but d’empêcher toute attaque du Hezbollah libanais ou de l’armée syrienne qui est en train de reconstituer ses unités décimées par la guerre.

Des informations rendues publiques ont évoqué une concentration inhabituelles de forces rebelles soutenues par des unités militaires US et britanniques à l’extrême Nord de la Jordanie et certains analystes ont interprété ces manœuvres comme le prélude à une nouvelle tentative d’invasion de la Syrie à partir de ses régions méridionales.

Damas a mis en garde Amman contre toute aventurisme militaire non-productif au profit de forces « ennemies » qui sera interprété comme un casus belli légitime susceptible d’entraîner une déclaration de guerre.

