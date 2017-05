Une rencontre tournoyante entre Mig-29 syriens et F-16 de l’OTAN

Selon une information rapportée par un média libanais, quatre Mikoyan-Gurevitch Mig-29 des forces aériennes syriennes auraient intercepté deux F-16 appartenant à un pays de l’OTAN au dessus de la province syrienne d’Idlib.

Les syriens crurent que les General Dynamics F-16, très probablement turcs, se dirigeaient plus au Sud vers la province centrale de Hama et décidèrent d’intervenir en force.

La même source précise que l’un des appareils syriens a engagé avec succès au cours d’un combat tournoyant en visuel, l’un des F-16 Block 52 intrus et a failli l’abattre…au canon comme au bon vieux temps de l’aviation de combat d’avant le BVR.

Les russes ont ordonné, in extremis, aux appareils syriens de cesser le feu tout en contactant la partie turque, laquelle a ordonné aux F-16 de se replier.

Moscou juge en effet que les objectifs réels de la présence militaire turque à Idlib vise moins à renforcer le dispositif de l’OTAN en Syrie septentrionale qu’à contrecarrer les desseins de l’Etat US profond, lequel tente d’utiliser la carte kurde comme atout stratégique après la fin du conflit.

L’aviation syrienne, véritable fer de lance des efforts de guerre du gouvernement syrien, parvient encore à mener des opérations d’interdiction et d’interception, après un conflit de plus de six années consécutives.

Publicités