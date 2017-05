Des Awacs russes en Syrie

Un Beriev A50U equipé d’un radar Vega Shmel M aux capacités renforcées est opérationnel en Syrie.

Un avion Awacs (Air Warning and Control) des forces aérospatiales russes a atterri sur la base Bassel Al-Assad de Hmeimim, trois jours après la salve de missiles de croisière US ayant ciblé une base aérienne syrienne à moitié désaffectée.

La présence du A50U en Syrie confirme la mise en place d’un nouveau système de défense aérienne et explique les dernières attaques de missiles menées conjointement par les Américains et les israéliens sur certaines cibles au Golan et près de Damas.

Il est à rappeler que des Awacs US sont basés en Arabie Saoudite depuis les années 80.

Advertisements