Pyongyang procéde à un essai balistique 

La Corée du Nord vient de procéder, aujourd’hui vendredi 28 avril 2017, à un essai de tir de missile balistique réussi.

Ce tir intervient dans un contexte extrême de guerre nucléaire annoncée par Washington et dont l’impact et les conséquences seront certainement catastrophiques à l’échelle de la planète.

Pyongyang ne peut se laisser intimider par les menaces US, car le moindre recul sera perçu comme une faiblesse et par conséquent le prélude à une agression.

Nous vivons en ce moment l’un des moments les plus critiques de l’histoire: la guerre nucléaire à grande échelle est une possibilité tangible…

En Iran, l’état-major militaire vient d’annoncer sa volonté de faire tout ce qui est possible de faire pour reporter une confrontation militaire directe avec Washington tout en soulignant qu’Israël vit en ce moment une très grave crise identitaire et existentielle rendant possible toutes formes de dérives.

