Cinq missiles israéliens visent l’aéroport de Damas

Cinq missiles israéliens se sont abattus sur un dépôt situé près de l’aéroport international de Damas au lendemain d’une frappe de missile ayant visé trois personnes de nationalité syrienne près de la ville d’Al-Qunaïtra, au Golan.

Damas a promptement condamné cet énième soutien militaire israélien à Daech et ses alliés rebelles tandis qu’à Tel-Aviv, on maintient que ces frappes étaient nécessaires pour neutraliser la nouvelle « Armée de libération du Golan« , une milice conjointe créée par le Hezbollah libanais, l’armée syrienne, les Gardiens de la Révolution iranienne et de groupes paramilitaires irakiens.

Cette allégation semble douteuse puisque d’aucuns jugent que l’axe Damas-Téhéran ne cache pas son soutien à une éventuelle libération du Golan, un plateau stratégique occupé et annexé illégalement par Israël.

Dans les faits, le bombardement de l’aéroport de Damas a été suivi par une attaque terroriste contre des positions militaires gouvernementales.

