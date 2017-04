Qui est ce Macron? 

Un clone créé de toutes pièces pour parer à l’effondrement d’un des systèmes oligarchiques les plus restreints de la planète, puisque totalement verrouillé. Macron est un sous-produit, reste à savoir son délai de péremption.

Ce n’est pas demain soir qu’un vote réellement démocratique pourrait avoir lieu en France. Ingénierie sociale, manipulation électorale ou trucages, tout est bon pour maintenir une caste profitant de la rente et par dessus tout soumise aux marionnettistes de la finance.

Les pays du Golfe apprécient au plus haut point Macron et Fillon…Business as Usual!

Mais qui est Macron?

Advertisements