Des forces spéciales qui n’existent pas s’accrochent quelque part en Syrie

Ce qui suit n’existe officiellement pas. Il s’agit d’informations qui ne seront jamais rendues publiques.

Il s’agit de trois opérations des forces spéciales US, britanniques et russes dans un périmètre de 50 kilomètres autour d’une base désaffectée de l’armée syrienne près de Deir Ezzor.

Fait inhabituel, l’armée syrienne a passé sous silence le parachutage en HALO (High Altitude Low Opening) d’une unité des SAS britanniques au dessus de Hamadan où ils auraient rejoint une brigade rebelle mais a adroitement laissé fuir l’information concernant l’action fort mystérieuse des Delta Forces US sur la base désertique T2.

La base T2 est situé dans une zone désertique dans la province de Deir Ezzor, en Syrie méridionale où pas un civil, aucun rebelle, modéré selon les critères de l’OTAN ou pas, aucune infrastructure opérationnelle n’existe à des dizaines de kilomètres à la ronde. Quel était le but de cette opération spéciale US qui aura duré moins de 35 minutes? Était-ce la récupération d’une importante balise satellite ou un système de brouillage électroniques? La suppression de traces? Une opération de diversion? Une sorte de reconnaissance? L’acquisition d’un objectif ou d’un objet?

Les Spetsnaz russes ont pénétré dans la base T2 très peu de temps après le départ des forces spéciales US. Au même moment, plus au nord, une opération combinée des forces spéciales russes Alpha et syriennes (on évoque une unité spéciale du renseignement aérien et une autre de la Garde républicaine) prenait d’assaut une position de rebelles dits modérés. La cible: Ibrahim Awad Ibrahim Al-Badri, plus connu sous le nom de guerre de Abu Bakr Al-Baghdadi, alias Eliott Simon, Calife autoproclamé de l’organisation terroriste connue sous le nom de l’Etat Islamique (IS) ou Daech selon son acronyme arabe.

Les britanniques auraient été très durement accrochés à Hamadan. Par qui? Certainement pas Daech. Encore moins les autres factions rebelles soutenues par les turcs et les jordaniens. Les SAS britanniques tentaient-ils de semer les russes pour parvenir à sauver ou à faire fuir ou encore éliminer Al-Baghdadi? Un commando US est suspecté d’avoir mené un raid visant à détruire des preuves matérielles à T2. Qu’en est-il des rumeurs sur la capture d’Al-Baghdadi par les russes? Si cette information est vérifiée, l’un des agents les plus importants du fameux pseudo Djihad Otanien d’inspiration britannique au Proche-Orient serait entre les mains du redoutable renseignement russe…On en est pas là mais des rumeurs commencent à éclore. Difficile de savoir le faux du vrai. La question demeure ouverte. Qui a si durement accroché les SAS britanniques?

Ce billet n’existe officiellement pas.

Advertisements