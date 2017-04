Au sujet de l’échec d’un tir de missile balistique nord-coréen

Les médias dominants, ceux de la propagande de guerre de l’OTAN et auxiliaires inclus, ont diffusé au lendemain de la grande parade militaire nord-coréenne marquant le 105e anniversaire de Kim Il-Sung (15 avril 1912-08 juillet 1994), une information selon laquelle un tir d’essai d’un missile balistique nord-coréen se serait soldé par un échec.

Côté Pyongyang, aucune annonce, ni de confirmation ou d’infirmation et encore moins un commentaire sur cette information.

Que doit-on conclure?

On est là en face de deux probabilités:

Soit le tir a bien eu lieu et il aurait été mis en échec dès le site de lancement par un nouveau système d’interception dont la technologie est gardée secrète ;

; Soit le tir n’a jamais eu lieu et il s’agit dans ce cas de figure d’un élément classique de guerre psychologique;

Dans le premier cas, Pyongyang n’aura pas eu froid aux yeux et se serait montré insensible aussi bien aux menaces US qu’aux pressions chinoises et le moins que l’on puisse dire est que Kim Jong Un est téméraire. Il n’a pas reculé!

Dans le second cas, il s’agit d’un mensonge de guerre à valeur de menace mais dotée d’une composante visant plus à sauvegarder la face devant une opinion mondiale médusée qu’à exercer une nouvelle pression sur Pyongyang.

Il semble que Washington ignore totalement la dimension psychologique du Confucianisme coréen, lequel est encore aussi extrême que le code de l’honneur nippon.

Ne pas reculer, ne pas perdre la face et respecter les codes hiérarchiques sont autant de questions sur lesquelles l’ensemble du leadership nord-coréen ne transige jamais. Depuis la fin de la guerre de Corée en 1953 et jusqu’en 2005, il y a eu des centaines d’opérations commando menées par les forces armées des deux Corée l’une contre l’autre. Dans presque 95% des cas, les soldats nord-coréens préféraient se suicider collectivement que de se rendre, et, dans au moins une occasion, un commando nord-coréen pris au piège en plein Séoul a tenu tête avec une très rare ténacité aux forces américaines et sud-coréennes.

Il est à rappeler que les Etats-Unis menacent la Corée du Nord avec une guerre nucléaire depuis le général Douglas MacArthur, qui a tenté en 1951 d’utiliser l’ensemble des bombes du petit arsenal atomique US d’alors contre la Corée du Nord. Une idée refusée par le président Harry S. Truman car elle mettait en danger les forces US en Europe occidentale face à un Staline qui venait juste d’acquérir la bombe atomique.

