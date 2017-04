Des conseillers Nord-coréens ont formé des unités d’élite syriennes

Sujet tabou, on estime que près de 170 conseillers militaires Nord-coréens ont participé aux opérations de formation et d’entraînement au profit des forces spéciales syriennes et des unités d’élite du Hezbollah Libanais depuis le début de la guerre imposée à la Syrie par les forces Atlantistes et Arabes.

L’expérience des Nord-coréens en matière de guerre asymétrique, notamment sous terre, intéresse au plus haut point les militaires syriens et iraniens.

Pyongyang n’a cessé de condamner avec une extrême véhémence l’agression militaire US sur la Syrie, un pays souverain membre de l’Organisation des Nations Unies. Pour la Corée du Nord, cette énième agression américaine justifie leurs efforts visant à se doter d’une force de dissuasion nucléaire.

Kim Jong Un a longuement commenté le sort funeste du président Saddam Hussein d’Irak et l’assassinat du guide Mouammar Gaddafi de Libye après que ces derniers aient abandonné leurs programmes d’armement, entraînant systématiquement l’invasion et la destruction de leurs pays respectifs.

Engagée dans un bras de fer avec les Etats-Unis d’Amérique, la Corée du Nord a affirmé que son armée se tient prête à riposter à la guerre thermonucléaire par une guerre thermonucléaire « à sa façon ».

